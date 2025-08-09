Fregene, tutto pronto per la festa patronale dell’Assunzione Beata Vergine Maria

Dal 14 al 17 agosto, quattro giorni di celebrazioni, musica, sport e tradizioni con processione, spettacoli e stand gastronomici.

di Dario Nottola

Sono iniziati i preparativi per la festa Patronale dell’Assunzione Beata Vergine Maria che si svolgerà a Fregene nei giorni 14, 15, 16 e 17 agosto 2025. Sono state installate ed accese già da diversi giorni le luminarie allo Spazio Sacro, sul piazzale della chiesa, su via Porto Conte e su via Fertilia, facendo sentire già l’aria di festa.

Ci saranno quattro giorni di fede e festeggiamenti con tanto divertimento accanto ad eventi speciali, la musica dal vivo, le tradizioni, la musica, la cultura, lo svago, l’aggregazione, lo sport e la legalità. “Vi aspettiamo alla nostra splendida festa patronale, per condividere momenti di gioia e fede!”, è l’invito lanciato dagli organizzatori.

La parrocchia Maria Assunta di Fregene ha visto, lo scorso anno, il ritorno, in grande stile e con tanta partecipazione e devozione, della festa patronale. E quest’anno il programma non sarà da meno. Per l’Assunzione della Beata Vergine Maria tanti i momenti di aggregazione e spiritualità, a partire dal 14 agosto con la messa solenne nello Spazio Sacro nella pineta monumentale, celebrata da don Giuseppe Curtò, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, seguita dalla processione dalla pineta fino alla parrocchia dell’Assunzione transitando per via Castellammare e via Cattolica, per poi procedere alla benedizione solenne all’apertura ufficiale della festa.

Alle 20.30 si esibirà poi la scuola di musica “La Pantera Rosa” e poi, tra gli spettacoli, Franco Lillo “One Man Show”. Il 15, alle 10, la messa solenne in pineta presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza. Nei quattro giorni di festa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, anche tornei di padel, basket, calcetto, animazione, giostre, un mercatino di artigianato e stand per la sensibilizzazione del cittadino, gastronomia su via Fertilia e truck food. Sul palco davanti al Centro Senior, spettacoli serali: la prima sera sarà dedicata agli artisti del territorio e in chiusura ci sarà un dj set; la seconda e terza sera ci saranno invece la cover di Battisti e la musica anni ’90; l’ultima serata musica a 360 gradi, dj set e premiazioni dei tornei sportivi.