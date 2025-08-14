Fregene, al via la Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Numerosi fedeli e villeggianti hanno partecipato alla celebrazione che è poi proseguita con la processione tra le vie principali di Fregene, da Via Castellammare fino a Via Cattolica.

di Fernanda De Nitto

Con la celebrazione della Messa solenne presso la Pineta in Via Sestri Levante è iniziata ufficialmente la Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Fregene. Il parroco Don Giuseppe Curtò, insieme con altri sacerdoti e diaconi della diocesi di Porto Santa Rufina ha celebrato la funzione religiosa presso lo spazio all’aperto, alla presenza del Vice Sindaco Giovanna Onorati e dei consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Mario Pascone, oltre che delle rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale e della Protezione Civile territoriale.

Numerosi fedeli e villeggianti hanno partecipato alla celebrazione, animata dalla cantoria della parrocchia, che è poi proseguita con la processione tra le vie principali di Fregene, da Via Castellammare fino a Via Cattolica. Il corteo, intonando canti e preghiere alla Madonna, è giunto fino al sagrato della chiesa di Piazza Riva Trigoroso dove i sacerdoti hanno impartito la benedizione solenne che ha ufficialmente aperto i festeggiamenti del ferragosto di Fregene. Gli eventi organizzati dal comitato parrocchiale sono patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Infatti, la serata è proseguita con il programma civile degli eventi aperto dalla scuola di musica “La Pantera Rosa” con successivamente “Gli anziani prodige revival” di Mario Ciarrocchi e Franco, il “One Man Show” di Franco Lillo e Dj Ben fino a notte fonda.

Per la giornata di ferragosto il Vescovo Mons. Gianrico Ruzza presiederà alle ore 10,00 la Santa Messa solenne che si terrà sempre nello spazio sacro della Pineta, mentre per la serata è prevista l’animazione musicale di Manuela Dance 90 e Dj 5Grana.

Il programma dei festeggiamenti proseguirà anche nella giornata di sabato 16 Agosto con la mattina il torneo di padel “Village Padel” in Via Agropoli ed il pomeriggio il torneo di calcetto presso la “Polisportiva Fregene” in Via Fertilia. Per la serata è, invece, prevista musica dal vivo con Carlo Corona e la “Lucio Battisti tribute Band Live” e l’animazione di Dj 5Grana.

Nel giorno finale della festa patronale si terrà la messa solenne in pineta alle ore 10.00 ed un torneo di basket al mattino presso il Lungomare di Ponente. Per la serata grande chiusura musicale con il gruppo “Voyage” con a seguire musica live con Carlotta Bomba e fino a tarda notte l’animazione di Dj Ben.

A corredo dei festeggiamenti in Via Fertilia sono posizionati i banchi le specialità gastronomiche, i truck food ed il mercatino, mentre le giostre per grandi e piccini si trovano nello spazio adiacente la polisportiva. Tutte le strade nei pressi della parrocchia sono addobbate con luminarie proprio per sancire la vicinanza della comunità con l’evento di condivisione e spiritualità che unisce la località di Fregene come un popolo in cammino.