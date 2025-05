Fiumicino Tributi, “Solidarietà a Gonnelli per vile aggressione subita”

“Vogliamo far giungere a Gonnelli la nostra vicinanza, quella della società e dei suoi dipendenti e i migliori auguri di pronta guarigione”

“Il Consiglio di Amministrazione della Fiumicino Tributi esprime la più profonda solidarietà a Mauro Gonnelli per la vile aggressione subita. Il vergognoso episodio di violenza perpetrato nei suoi confronti è indegno di una società civile e democratica e va condannato con forza. Augurandoci che verrà fatta piena luce sull’accaduto, vogliamo far giungere a Gonnelli la nostra vicinanza, quella della società e dei suoi dipendenti e i migliori auguri di pronta guarigione”. Così in una nota il Consiglio di Amministrazione della Fiumicino Tributi.