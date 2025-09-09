Fiumicino, terminati i lavori di ristrutturazione dei bagni alla scuola Lido Faro

Onorati: “Intervento necessario per igiene, decoro e sicurezza degli studenti”

Sono ufficialmente iniziati e a breve saranno terminati i lavori di ristrutturazione del corpo bagni all’interno della scuola Lido Faro di Fiumicino. L’intervento rientra nel piano di riqualificazione degli edifici scolastici comunali ed è volto a garantire ambienti più sicuri e accoglienti per studenti, docenti e personale scolastico.

“La manutenzione e la riqualificazione degli edifici scolastici è una priorità per questa Amministrazione – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati –. I bagni della scuola Lido Faro versavano in condizioni non più adeguate, ed era necessario un intervento, non solo estetico ma soprattutto strutturale, per garantire igiene, decoro e funzionalità. Continueremo su questa linea per rendere le nostre scuole luoghi sempre più sicuri e a misura di studente.”