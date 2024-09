Fiumicino, sporcizia Darsena: dopo segnalazione richiesto intervento urgente all’Autorità Portuale

A seguito delle segnalazioni avvenute in questi giorni, tra cui l’articolo e il video di Fiumicino Online sulla sporcizia nello specchio acqueo della darsena , l’Area ambiente del Comune di Fiumicino ha sollecitato l’ Autorità Portuale, ente preposto alla pulizia ed alla manutenzione dell’area, per un intervento urgente.

La Comandante della Polizia Locale e Dirigente ad interim dell’Area Tutela Ambientale del Comune di Fiumicino, Daniela Carola, ha emesso una nota ufficiale indirizzata all’Autorità Portuale, in cui sottolinea la gravità della situazione e la necessità di un intervento rapido.

“La presenza di pesci morti e di sporcizia sta diventando motivo di preoccupazione per la salute pubblica e per la qualità dell’aria. Ho richiesto un intervento immediato per prevenire ulteriori rischi e garantire il ripristino delle condizioni igieniche ed ambientali necessarie”, dichiaraDaniela Carola. – Il Comune di Fiumicino, pur non avendo competenza diretta sulla pulizia dello specchio acqueo, ribadisce la sua massima attenzione alla situazione e continuerà a monitorare gli sviluppi, in collaborazione con l’Autorità Portuale, affinché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile.”