Fiumicino, si conclude “Spiagge Serene” con l’ultima tappa sul Lungomare della Salute

Concluso il progetto estivo promosso dall’OPI Roma con ASL Roma 3 e Regione Lazio.

Di Dario Nottola

Questa mattina si è svolto l’ultimo appuntamento con “Spiagge Serene”. La spiaggia libera del Lungomare della Salute a Fiumicino ha salutato il progetto che dall’inizio dell’estate ha visto la partecipazione attiva della ASL Roma 3 nell’iniziativa promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, con il contributo della Regione Lazio.

Incontri nei quali ha avuto un ruolo importante l’équipe multidisciplinare di infermieri e di altre professioni sanitarie (professionisti della riabilitazione, assistenti sociali, istruttori BLSD, dietiste, ostetriche) con la partecipazione degli studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Roma Tor Vergata impegnati a dare informazioni su salutari stili di vita e nozioni di primo intervento in caso di necessità. Ogni tappa è stata anche l’occasione per i bagnanti di valutare il proprio stato di salute. con la misurazione dei parametri vitali, pressione arteriosa e misurazione della glicemia capillare negli stand allestiti sulla spiaggia.