Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 6 Settembre 2025

Fiumicino, si conclude “Spiagge Serene” con l’ultima tappa sul Lungomare della Salute

Concluso il progetto estivo promosso dall’OPI Roma con ASL Roma 3 e Regione Lazio.

 

Di Dario Nottola

Questa mattina si è svolto l’ultimo appuntamento con “Spiagge Serene”. La spiaggia libera del Lungomare della Salute a Fiumicino ha salutato il progetto che dall’inizio dell’estate ha visto la partecipazione attiva della ASL Roma 3 nell’iniziativa promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, con il contributo della Regione Lazio.

Incontri nei quali ha avuto un ruolo importante l’équipe multidisciplinare di infermieri e di altre professioni sanitarie (professionisti della riabilitazione, assistenti sociali, istruttori BLSD, dietiste, ostetriche) con la partecipazione degli studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Roma Tor Vergata impegnati a dare informazioni su salutari stili di vita e nozioni di primo intervento in caso di necessità. Ogni tappa è stata anche l’occasione per i bagnanti di valutare il proprio stato di salute. con la misurazione dei parametri vitali, pressione arteriosa e misurazione della glicemia capillare negli stand allestiti sulla spiaggia.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Asl Rm3 Spiagge serene
Articoli correlati
Articoli

Fiumicino, ripristinata l’illuminazione sulla nuova passerella ciclopedonale

sabato, 6 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, dal 12 al 14 settembre il Gran Prix Aquabike chiude il campionato italiano

sabato, 6 Settembre 2025
Articoli

Fiumicino, si conclude “Spiagge Serene” con l’ultima tappa sul Lungomare della Salute

sabato, 6 Settembre 2025
Articoli

Calcio, il mister D’Antoni: "L’Ostiamare affronta l’Ancona con il proposito di fare risultato"

sabato, 6 Settembre 2025
Articoli

Nuovi medici di base in arrivo sul territorio, incontro tra Severini e il responsabile del Distretto ASL RM3

sabato, 6 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz