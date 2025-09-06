Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 6 Settembre 2025

Fiumicino, ripristinata l’illuminazione sulla nuova passerella ciclopedonale

La passerella tra Lungomare della Salute e Via del Faro torna pienamente illuminata grazie all’intervento del Comune.

Lo scorso 7 agosto, a poche ore dall’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale in legno che collega il Lungomare della Salute a Via del Faro, un atto vandalico aveva compromesso parte dell’intervento: ignoti avevano tranciato i cavi dell’impianto di illuminazione, proprio mentre si completavano le ultime prove tecniche.

L’area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino è intervenuta per ripristinare l’intero impianto elettrico, che tornerà pienamente funzionante già da domani.

L’opera, che ha restituito dignità e bellezza a un’area da tempo degradata e abbandonata, è stata concepita come un percorso sostenibile per residenti e turisti, capace di unire mobilità dolce e paesaggio.

“Ringrazio i tecnici e gli uffici comunali che sono intervenuti immediatamente, consentendo il ripristino dell’illuminazione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati –. Continueremo a lavorare per una città più bella e vivibile, ricordando che danneggiare strutture pubbliche significa ledere l’intera comunità”.

Scritto da Fiumicino Online
