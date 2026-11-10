Fiumicino, raccolta degli sfalci una volta al mese fino al 31 marzo

Calendario differenziato per zone, ritiro delle potature su prenotazione

di Dario Nottola

È entrata in vigore la nuova cadenza del servizio di ritiro a domicilio degli sfalci. Fino al 31 marzo, la raccolta di erba, foglie e residui vegetali sarà effettuata una volta al mese, nella stessa fascia oraria prevista per il ritiro dell’organico. Lo rende noto Fiumicino Differenzia.

Il calendario prevede giornate di raccolta differenziate in base alla zona di residenza: l’ultimo lunedì del mese a Fregene, Maccarese, Focene, Parco Leonardo, Le Pleiadi e Le Vignole.

L’ultimo sabato del mese a Fiumicino Centro, Isola Sacra, Passoscuro, Torrimpietra, Aranova, Palidoro, Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre.

I materiali devono essere posizionati a cura dell’utente in prossimità della pubblica via, davanti al proprio civico. Il servizio prevede il ritiro di un massimo di 3 sacchi biodegradabili da 40 litri ciascuno, evitando di concentrare tutto in un unico sacco.

Ritiro delle potature

Per quanto riguarda le piccole potature (rami e ramaglie), il servizio di ritiro a domicilio è attivo dal 1° ottobre al 31 marzo, previa prenotazione tramite Numero Verde. Anche in questo caso, i materiali devono essere posizionati in prossimità della pubblica via, davanti al proprio civico.

È possibile richiedere il ritiro di un massimo di 2 fascine per utenza, ciascuna con una lunghezza non superiore a 1 metro e un diametro massimo di 40 centimetri.