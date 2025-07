Fiumicino: lavori in corso a Granaretto per il Polo Natatorio. Riqualificato anche l’asilo “Il Girasole”

Assessore Onorati “Investire nello sport, nell’istruzione e nella sostenibilità significa investire nel futuro”

Procedono due importanti interventi sul territorio. Nella località di Granaretto sono quasi concluse le opere di fondazione in cemento armato del Polo Natatorio. La consegna della struttura prefabbricata, per la parte in elevazione, è prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, con il completamento del montaggio entro lo stesso mese. A seguire, si procederà con le opere edili e impiantistiche interne, mentre sarà perfezionato l’affidamento dei lavori di completamento per le aree esterne. L’ultimazione è prevista per i primi mesi del 2026.

Parallelamente, è in corso l’intervento di efficientamento energetico dell’asilo nido “Il Girasole”, che include la sostituzione degli infissi esterni e dei fan coil, ormai obsoleti, e la realizzazione di un cappotto termico. L’intervento comprende anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l’adeguamento del servizio igienico per gli operatori e la sistemazione del marciapiede esterno. L’opera è realizzata grazie al contributo della Regione Lazio e a fondi comunali.

“Investire nello sport, nell’istruzione e nella sostenibilità significa investire nel futuro – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati –. L’Amministrazione comunale continua a lavorare su più fronti, grazie all’impegno costante dei nostri uffici. Vogliamo rendere Fiumicino una città all’avanguardia, accogliente e attenta ai bisogni di tutti i cittadini, con servizi e infrastrutture in grado di migliorare concretamente la qualità della vita.”