Scritto da Fiumicino Online - sabato, 9 Agosto 2025

Fiumicino, incendio in via Montanari

Momentaneamente chiuso al traffico il tratto finale di Via Geminiano Montanari, nella parte che conduce al semaforo di Via della Muratella

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Dalle 9.30 di questa mattina un incendio di vaste dimensioni sta interessando Via Geminiano Montanari, in località Vignole. Ad andare distrutti circa 20 ettari di terreno dove è presente una fitta vegetazione e diverse sterpaglie secche a causa del clima torrido.

 

 

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco delle squadre 20/a2 e ab/34, coadiuvati dalla Protezione Civile e dai Carabinieri.

 

 

La fitta coltre di fumo, dovuta all’ampiezza del rogo, è visibile a distanza e sta interessando l’area del Parco Leonardo, del market Da Vinci e una parte dell’aeroporto di Fiumicino.

 

 

Per consentire agevolmente ai mezzi antincendio di intervenire è stato momentaneamente chiuso al traffico il tratto finale di Via Geminiano Montanari, nella parte che conduce al semaforo di Via della Muratella. L’odore di bruciato è presente fino a Fiumicino.

 

 

Notizia in aggiornamento

 

 

 

