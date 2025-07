Fiumicino, incendio in via Costalunga: in fiamme un’auto parcheggiata

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

di Fernanda De Nitto

Intorno alle 02.30 di questa notte un incendio ha distrutto completamente un’autovettura parcheggiata in via Costalunga, in zona Fiumara.

Ad intervenire i Vigili del Fuoco, insieme con le forze dell’ordine territoriali, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, affinché l’incendio fosse circoscritto al mezzo per evitare il propagarsi delle fiamme in aree attigue.

I mezzi di soccorso ed antincendio, a causa della strada stretta e della totale mancanza di illuminazione, hanno evidenziato delle serie criticità per giungere in loco ed intervenire a tutela dell’incolumità dei residenti della zona. Ad oggi, con la carcassa del mezzo ancora in strada, sono in corso le indagini per analizzare l’origine del rogo.

Notizia in aggiornamento