Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 14 Agosto 2025

Fiumicino, incendio alla spiaggia di Coccia di Morto

Purtroppo tra la vegetazione dell’area sono stati ritrovati anche diversi rifiuti abbandonati che hanno ovviamente alimentato le fiamme.

 

di Fernanda De Nitto

 

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, un incendio è divampato nell’area verde a ridosso dell’ingresso della spiaggia di Coccia di Morto in Via del Pesce Luna, a Fiumicino. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Ostia si è riusciti a domare prontamente le fiamme che si sono sprigionate a ridosso della pineta del Pesce Luna, drammaticamente protagonista, negli anni passati, di diversi devastanti incendi.

Purtroppo tra la vegetazione dell’area sono stati ritrovati anche diversi rifiuti abbandonati che hanno ovviamente alimentato le fiamme. I Vigili del Fuoco hanno bonificato l’intera area mettendo in sicurezza il luogo dell’incendio, scongiurando ogni eventuale pericolo per i residenti della zona e per l’area limitrofa ove è presente anche il centro di raccolta rifiuti di Fiumicino.

 

La spiaggia protagonista per nomea delle commedie di Riccardo Milani è tutt’oggi frequentata da cittadini e turisti per il caratteristico paesaggio marinaro troppo spesso sfregiato da incuria e vandalismo.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Coccia di Morto incendio coccia di morto
Articoli correlati
Articoli

Fregene, al via la Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

giovedì, 14 Agosto 2025
Articoli

Eventi estivi a Fiumicino, Opposizione “sperpero inaccettabile di denaro pubblico, dal Comune ennesimo copione senza confronto”

giovedì, 14 Agosto 2025
Articoli

Fiumicino, incendio alla spiaggia di Coccia di Morto

giovedì, 14 Agosto 2025
Parliamo di...

Dalle parole ai fatti: quando un libro "Lasciato Indietro" anticipa la società

giovedì, 14 Agosto 2025
Attualità

Grande successo della "Notte delle Stelle" presso l'Oasi Lipu di Ostia

giovedì, 14 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz