Fiumicino, incendio al cantiere navale di Via Monte Cengio

La densa colonna di fumo e il fragoroso rumore di diverse esplosioni ha messo in allarme i residenti della zona di Isola Sacra

di Fernanda De Nitto

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 agosto, un incendio di vaste proporzioni ha riguardato l’area dei cantieri navali di Via Monte Cengio, all’Isola Sacra, nel tratto che costeggia il fiume Tevere nei pressi del Ponte della Scafa.

L’incendio che sembra essersi sviluppato all’interno di uno dei cantieri navali della zona, per cause ancora da chiarire, si è propagato, per le alte temperature ed il vento, ai campi circostanti, fino a lambire anche i terreni presenti dall’altra parte del fiume presso Ostia Antica.

Ad intervenire prontamente, insieme con la Polizia Locale di Fiumicino, che ha provveduto alle prime operazioni di sicurezza rispetto al tratto stradale interessato dal rogo, diverse squadre dei Vigili del Fuoco insieme con tre mezzi della Protezione Civile, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino.

Per lo spegnimento del rogo, data la presenza di materiali altamente infiammabili, come resine, e di diverse bombole del gas, oltre i suddetti mezzi di soccorso ed emergenza è stato fatto intervenire anche il carro schiuma dei Vigili del Fuoco.

La densa colonna di fumo e il fragoroso rumore di diverse esplosioni ha messo in allarme i residenti della zona di Isola Sacra, preoccupati dalla nube che ha spinto il fumo dall’altra parte del fiume non invadendo case ed attività del territorio con aria irrespirabile.

Sul posto sono ancora presenti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che stanno provvedendo alla bonifica delle aree e alla messa in sicurezza dell’intero cantiere distrutto parzialmente dalle fiamme. Saranno le successive indagini a far luce sul devastante incendio di Monte Cengio.

AGGIORNAMENTO

Durante la mattinata la sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco: Ostia (13A), Eur (11A), Fiumicino (20A), Nemi (32A) e Cerveteri (26A), supportate da tre autobotti, il carro schiuma, il carro autoprotettori e il Capo Turno provinciale.

Le fiamme, ormai generalizzate, hanno coinvolto diverse imbarcazioni e alcuni depositi di attrezzature, con il rischio che le barche incendiate potessero finire nel fiume. Per rafforzare le operazioni di spegnimento è intervenuto anche il DOS dei Vigili del fuoco con due elicotteri della Regione Lazio.

Sul posto presenti anche la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Nessun ferito è stato segnalato. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio divampato in un cantiere navale di via Domenico Siciliani, a Fiumicino. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio 26A, supportati da due autobotti (AB11 e AB13) , una squadra da Ostiense (11A), una da Ostia (13A), un mezzo aeroportuale.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolto numerose imbarcazioni. Grazie al tempestivo intervento e al lavoro in sinergia, i Vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo e stanno ora procedendo alla messa in sicurezza dell’area.

Le cause sono in corso di accertamento. Presenti anche Carabinieri e personale del 118. Nessun ferito segnalato.

Notizia in aggiornamento.