Fiumicino, il fondale del porto canale sarà dragato entro ottobre

La procedura, attivata già da giugno, scattata dopo il grido d’allarme lanciato dai pescatori della flotta di Fiumicino.



Di Dario Nottola

Il fondale del porto canale di Fiumicino sarà dragato entro il mese di ottobre. Lo assicura il Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, dopo il grido di allarme sulla sicurezza del porto canale lanciato dai pescatori della flotta di Fiumicino, la più numerosa del Lazio.

“Siamo consapevoli delle esigenze ed istanze dei pescatori. Tutte le procedure sono in itinere – afferma Musolino – Abbiamo già ottenuto, il 24 giugno scorso, l’autorizzazione regionale per poter eseguire, per tempo, i lavori. Per poi conferire i fanghi dei dragaggi stiamo completando l’ampliamento della vasca di colmata. Con tutta la probabilità, quindi, entro ottobre completeremo i dragaggi manutentivi del porto canale. Le procedure per realizzare i dragaggi sono complesse e lunghe e quindi ci siamo attivati già in giugno. Tengo poi in adeguato aggiornamento il sindaco Mario Baccini e l’amministrazione comunale di Fiumicino”, conclude Musolino.