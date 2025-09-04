Fiumicino, il 21 settembre giornata per il “salvataggio” della Liburna

Solidarietà e raccolta fondi per la messa in sicurezza della nave romana dopo l’incendio di luglio.

di Dario Nottola

Arrivano nuovi dettagli per la giornata speciale dedicata al “salvataggio” del cantiere della Liburna a Fiumicino. Si chiamerà, infatti, “One for Liburna”, l’evento di solidarietà con una raccolta fondi per la messa in sicurezza della nave romana in costruzione, i cui laboratorio di falegnameria ed i macchinari del cantiere sono andati distrutti in un grave incendio a luglio scorso.

“Dobbiamo assolutamente intervenire in fretta, la nave va coperta; l’usura degli anni è ormai molto pesante e l’incendio di questa estate con la distruzione del laboratorio, ha fermato i lavori”, evidenzia il presidente dell’associazione Saifo, Massimo Bianchi. L’evento è in programma il prossimo 21 settembre, al parco della Liburna, dalle 18 alle 22. In agenda speciali visite guidate alla nave, con personale universitario e rievocazioni in costume, e dall’aperitivo a cena tanta musica grazie ad Alessandro Brogli ed alla “Jack&Elwood music agency”, che ha voluto sostenere la causa della Liburna offrendo gratuitamente per l’occasione l’impianto luci, audio e i gruppi musicali.

“Abbiamo ricevuto in questi mesi tanta solidarietà e quella di Alessandro Brogli e della sua Jack&Elwood ne è un esempio. A tutti loro, ai gruppi musicali, all’ università di Roma La Sapienza che sta collaborando alla riuscita dell’evento, va il grazie mio e di Saifo. Ora dobbiamo fare un ulteriore piccolo sforzo. Partecipate, divertitevi e scoprite One for Liburna”, conclude Bianchi.

Per chi volesse contribuire economicamente all’evento può farlo attraverso le donazioni con PayPal. Per le attività commerciali che invece volessero pubblicizzarsi, c’è la possibilità di esporre degli striscioni all’interno dell’area evento. Per chi volesse contribuire con la propria associazione, band o altro, può rivolgersi a Saifo.