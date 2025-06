Fiumicino, disciplina di traffico provvisoria per la Festa patronale della Parrocchia Stella Maris

Ecco tutte le strade coinvolte.

Dal 19 al 22 Giugno si svolgerà la tradizionale Festa Patronale organizzata dalla Parrocchia Stella Maris. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza. Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne:

Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, di Via Giorgio Giorgis, tratto compreso tra Via della Torre Alessandrina (esclusa) e Via Giovanni Magro (esclusa), dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 19-20-21 e 22 Giugno 2025, con conseguente: obbligo di svolta a destra in Via Giovanni Magro, per i veicoli percorrenti Via Giorgio Giorgis, con provenienza Darsena; obbligo di svolta a destra o a sinistra, in Via della Torre Alessandrina, per i veicoli percorrenti Via Giorgio Giorgis, con provenienza Via Formoso;

Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via delle Meduse, in entrambe le corsie di marcia, tratto compreso tra Via del Portico Placidiano (esclusa), e Via Giorgio Giorgis e in quelli siti all’altezza dell’incrocio Via G. Giorgis/ Via delle Meduse , sia quelli prospicienti che quelli posti di fronte l’esercizio commerciale “Svampariumm” sito in via G. Giorgis civ 113 dalle ore 13.00 alle ore 02.00 dei giorni 19-20-21-22 Giugno 2025 e fino alle 02.00 del giorno 23 Giugno con conseguente: obbligo di svolta a sinistra, in Via delle Meduse, direzione Via delle Lampare, per i veicoli percorrenti Via del Portico Placidiano, con provenienza Via Carlo Fecia di Cossato; obbligo di svolta a destra, in Via delle Meduse, direzione Via delle Lampare, per i veicoli percorrenti Via del Portico Placidiano, con provenienza Via della Torre Alessandrina;

Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta antistante la Parrocchia sita in via delle Meduse e divieto di transito in Via delle Meduse nel tratto compreso tra via G. Giorgis e via Portunno per posizionamento palco dalle ore 08.00 del 18 giugno 2025 alle ore 13.00 del 23 giugno 2025;

Obbligo di proseguire diritto, all’intersezione con Viale delle Meduse, per i veicoli percorrenti Via Portunno, con provenienza Via Formoso; Divieto di transito veicolare in Via delle Attinie, escluso residenti, tratto compreso tra Via Portunno e Via Giorgio Giorgis, dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 19-20-21-22 Giugno 2025, con conseguente: obbligo di svolta a sinistra in Via Portunno, direzione Via Anco Marzio, per i veicoli percorrenti delle Attinie, con provenienza Lungomare della Salute; obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Via delle Attinie, per i veicoli percorrenti da Via Portunno, con provenienza Via Formoso.

In occasione della Solenne Processione del 22 Giugno 2025, chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli, comprese le strade che intersecano il percorso, dalle ore 17.30 e fino all’imbarco della Sacra Immagine di Santa Maria Stella Maris su una motovedetta della Capitaneria di Porto di: Viale delle Meduse, Via Tempio della Fortuna, Viale Traiano direzione capolinea mezzi pubblici. Al momento dello sbarco della Sacra Immagine chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli e comprese le strade che intersecano il percorso, di Viale Traiano, Via Giorgio Giorgis, Via delle Meduse, fino all’ingresso della Parrocchia Santa Maria Stella Maris.

Qualora la manifestazione termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.