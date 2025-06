Fiumicino, dal 28 giugno al via il servizio navetta “Al Mare in Bus”

Attivo tutti i giorni dal 28 giugno al 30 agosto per collegare i principali parcheggi di scambio ai lungomari di Fregene e Isola Sacra.

A partire da venerdì 28 giugno sarà attivato il servizio navetta “Al mare in Bus”, pensato per facilitare l’accesso alle spiagge e migliorare la viabilità durante il periodo estivo. Il servizio sarà operativo tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fino al 30 agosto 2025, e prevede collegamenti comodi, rapidi e accessibili da due dei principali parcheggi di scambio del territorio verso i lungomari.

Le navette, completamente accessibili anche alle persone con disabilità, effettueranno corse ogni 15-20 minuti (in base al traffico), avranno un costo di 1 euro a tratta e sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo.

Percorsi attivi:

Fregene

Fermate presso il parcheggio di via Agropoli, via della Pineta di Fregene (P), attraversamento dell’intero lungomare e ritorno su via della Pineta di Fregene.

Isola Sacra

Partenza da piazzale Borsellino, con percorso su via Giorgio Giorgis, viale Traiano, lungomare della Salute, via Licio Visentini e ritorno su piazzale Borsellino.