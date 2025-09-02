Fiumicino, Califano (Pd) “inchiesta procura inquietante. Sindaco si assuma responsabilità politica”

“Il Sindaco e l’intera Giunta comunale devono prendere atto della gravità dei provvedimenti”

“Le parole utilizzate dal procuratore della Repubblica, Alberto Liguori, per descrivere le commistioni nel Comune di Fiumicino sono inquietanti.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Posta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, non possiamo non esprimere forte preoccupazione per le implicazioni di tutta questa vicenda che rischia di incrinare seriamente la fiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e pregiudicare l’immagine della città. Il Sindaco e l’intera Giunta comunale devono prendere atto della gravità dei provvedimenti posti in essere dalla Procura di Civitavecchia a seguito delle indagini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, e assumersi, senza rituali negazionismi o minimizzare la realtà, la piena responsabilità politica del fallimento della gestione amministrativa che ha permesso che tali condotte illecite e tali dinamiche di collusione trovassero terreno fertile.” Conclude la consigliera regionale Pd.