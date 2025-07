Fiumicino, approvate le convenzioni con Fiumicino Tributi in Consiglio comunale

D’Intimo e De Vincentis: “Utile oltre 191mila euro, premiata la gestione e lotta all’evasione”.

“La delibera di Consiglio con la quale si approvano gli schemi delle convenzioni d’esercizio tra l’Amministrazione comunale e la Fiumicino Tributi, per la gestione e la riscossione dei tributi locali e del procedimento sanzionatorio delle violazioni del Codice della Strada, è l’atto conclusivo del “primo tempo” di quel processo di rinnovamento avviato dall’attuale Giunta rispetto alla società partecipata”. Lo hanno dichiarato Vincenzo D’Intimo, Assessore al Bilancio, e Alessandro De Vincentis, Presidente della Commissione Bilancio.

“Un processo che, con la ricostruzione dalle fondamenta della società, ci ha permesso di sanare la difficile condizione nella quale essa si trovava, producendo evidenti benefici per la società stessa, per l’Amministrazione comunale e, soprattutto, per i cittadini e, contestualmente, ci consente di gettare basi più che solide per il futuro, dotando l’Amministrazione di uno strumento efficiente ed efficace,” aggiungono.

“Gli ottimi risultati raggiunti dalla nuova governance stanno a testimoniare la bontà del lavoro svolto finora. L’esercizio 2024 si conclude con un utile di esercizio consolidato di oltre 191.000 euro, obiettivo centrato grazie a una incrementata capacità di controllo e di gestione dei procedimenti di accertamento e di riscossione dei tributi. La lotta all’evasione è stata serrata: basti pensare che gli atti emessi sono mediamente raddoppiati rispetto al 2022, così come è impressionante il dato che certifica la capacità di introitare i tributi, che cresce del 364% rispetto allo stesso periodo di riferimento,” sottolineano D’Intimo e De Vincentis.

“Un quadro decisamente positivo che ci permette di poter contare su una maggiore capacità di spesa di 2 milioni di euro da poter utilizzare per l’erogazione di servizi alla città. Inoltre, l’organo di controllo analogo ci consentirà di effettuare una ricognizione periodica, capillare e puntuale dell’andamento delle attività della società, così da averne un quadro d’insieme costante,” evidenziano. Questa Amministrazione, ancora una volta, ha risposto con i fatti a chi, montando ad arte sterili e inutili polemiche, tenta di strumentalizzare tutto pur di nascondere le proprie responsabilità politiche. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere il governo dei fatti e non delle chiacchiere,” concludono Vincenzo D’Intimo e Alessandro De Vincentis.