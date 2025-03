Fiumicino: Amministrazione Comunale, ADR e ASL Roma3 in prima linea per il benessere dei gatti in aeroporto

Il Comune di Fiumicino ha svolto un ruolo centrale nella gestione della problematica, L’Amministrazione comunale di Fiumicino ricorda che i tavoli di confronto sulla presenza dei gatti all’interno del perimetro aeroportuale di Leonardo da Vinci sono stati voluti e indetti dalla stessa Amministrazione a partire da giugno 2023, subito dopo che gli uffici competenti sono stati informati della situazione, al fine di tutelare il benessere degli animali. Pertanto, i tavoli tecnici sono attivi da quasi due anni e hanno coinvolto tutte le parti interessate. Il Comune di Fiumicino ha svolto un ruolo centrale nella gestione della problematica, mettendo a disposizione un’area dedicata di proprietà comunale per accogliere gli animali. Le associazioni avranno un ruolo chiave grazie all’iniziativa dell’Amministrazione, che a breve pubblicherà un avviso pubblico per coinvolgerle ufficialmente. “Ringraziamo la Città Metropolitana per l’interessamento e la collaborazione, ma è importante e corretto sottolineare che è stato il Comune di Fiumicino a prendere in mano la situazione, garantendo un luogo idoneo per i gatti e convocando più volte i tavoli di lavoro”, dichiara l’Assessore ai Diritti per gli Animali, Monica Picca. Tutte le parti coinvolte hanno espresso la loro disponibilità alla collaborazione, inclusa la ASL RM3, che si occuperà della sterilizzazione e microchippatura dei gatti, assicurando anche un supporto sanitario successivo. Inoltre, ADR contribuirà finanziando la recinzione dell’area, l’allestimento degli spazi e il cibo, che sarà fornito quotidianamente dai volontari incaricati della cura e del monitoraggio degli animali. “A breve – conclude l’Assessore – lanceremo anche una campagna di adozione per garantire ai gatti una sistemazione sicura e amorevole.”