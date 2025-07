Fiumicino, affidata a Fiumicino Tributi la gestione diretta delle entrate

“L’obiettivo che ci guida è semplice e concreto: pagare tutti, per pagare meno”

Sarà la Fiumicino Tributi ad occuparsi della gestione diretta delle entrate proprie del Comune di Fiumicino. Oggi, con l’approvazione della convenzione di esercizio, l’Amministrazione comunale sceglie di utilizzare un modello di gestione societaria totalmente pubblica, “in house providing” per l’esercizio di questa delicata Funzione amministrativa.

“L’obiettivo che ci guida è semplice e concreto: pagare tutti, per pagare meno. Non uno slogan, ma la via maestra per assicurare equità fiscale, promuovere protezione sociale ed economica per i più deboli e tradurre la solidarietà in azioni concrete. – ha dichiarato il Primo Cittadino durante il suo intervento in aula. – Solo negli ultimi due anni le entrate TARI e IMU hanno registrato un incremento del 50% a fronte di atti di accertamento triplicati rispetto agli anni precedenti. Sono aumentate le entrate del Canone Unico Patrimoniale di oltre il 42%. Anche nella gestione delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale, il servizio CdS-contravvenzioni della Fiumicino Tributi è riuscito ad abbattere l’arretrato, e a ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione.”

“Oggi affermiamo con forza che il ruolo della Fiumicino Tributi è e resterà quello di presidio amministrativo diretto e controllato, al servizio dei cittadini e delle imprese del nostro territorio.”

Nella seduta odierna è stata inoltre approvata l’adozione della tariffa minima per la TARI. “Un provvedimento che ci distingue da molti altri comuni, che hanno invece applicato le soglie massime,” ha concluso il Sindaco.