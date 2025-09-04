Firmato protocollo d’intesa tra Comune di Fiumicino, ASL RM3 e Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus

L’accordo prevede l’utilizzo degli spazi all’aperto, attualmente inutilizzati, per lo svolgimento di attività a carattere sociale, culturale e di comunità.

È stato firmato questa mattina, presso gli uffici comunali, il protocollo d’intesa tra il Comune di Fiumicino, la ASL RM3 e la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, finalizzato alla valorizzazione dell’area esterna del Presidio Sanitario di Largo dello Spinarello.

A sottoscrivere il documento il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, la Direttrice Generale della ASL RM3, Laura Figorilli, e il Legale Rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, Cesare Giacomo Zucconi.

L’accordo prevede l’utilizzo degli spazi all’aperto, attualmente inutilizzati, per lo svolgimento di attività a carattere sociale, culturale e di comunità. Il protocollo include anche la possibilità di riqualificare e utilizzare, per le medesime finalità, i box prefabbricati in disuso presenti nel giardino esterno della struttura.

“Rigenerare spazi pubblici in disuso e restituirli alla comunità con una funzione sociale è un dovere civico e un atto di responsabilità nei confronti del territorio e dei cittadini – dichiara il Sindaco Mario Baccini –. L’area di Largo dello Spinarello, oggi abbandonata, continuerà a essere un luogo vivo, accessibile e utile alla comunità, in particolare alle fasce più fragili. L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di riqualificazione degli spazi, con uno sguardo attento al benessere collettivo e alla dignità dei luoghi pubblici.”