Eventi estivi a Fiumicino, Opposizione “sperpero inaccettabile di denaro pubblico, dal Comune ennesimo copione senza confronto”

“L’avevamo detto: il Comune ha detto il falso, smentendo quello che poi si è rivelato al 90% vero. Dopo le indagini della Procura di Civitavecchia, in Comune la trasparenza sarebbe stata d’obbligo. E invece si continua sulla strada che segnaliamo da tempo. Una cifra fuori da ogni logica, gestita senza un criterio chiaro, senza un percorso condiviso e, soprattutto, senza un’idea di fondo su cosa proporre alla città. Con 350mila euro si sarebbe potuta costruire una programmazione capace di valorizzare le eccellenze locali, dare spazio ai talenti del territorio, distribuire le iniziative nei quartieri e coinvolgere davvero la comunità. Invece si è preferito andare avanti “alla cieca”: nomi e spettacoli scelti senza spiegare chi abbia deciso, con quali criteri e sulla base di quale progetto culturale. Ammesso, naturalmente, che ce ne sia uno.”