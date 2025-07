Ennesimo incendio in zona Parco Leonardo, in corso le operazioni di bonifica

Il tempestivo intervento ha permesso, nonostante un vento teso, di confinare il rogo che ha lambito il distributore.

di Fernanda De Nitto

Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica dell’incendio che dal pomeriggio di oggi ha interessato la zona del parco Leonardo, all’altezza del benzinaio. Le fiamme sembra siano partite, anche in questo caso, dall’attigua pista ciclabile.

Sul posto sono prontamente intervenuti, insieme con i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino insieme con la Misericordia.

Il tempestivo intervento ha permesso, nonostante un vento teso, di confinare il rogo che ha lambito il distributore. Per precauzione è stato anche interdetto il transito veicolare su Via Portuense, riaperto da poco tempo.

Grande preoccupazione da parte dei residenti del Parco Leonardo che ormai, quasi giornalmente, sono costretti a fare i conti con il fuoco, alla luce anche dei fatti accaduti a Roma in via dei Gordiani.

L’Anvvfc, insieme con il coordinamento di Protezione Civile, sta provvedendo alle operazioni di bonifica dell’incendio che ormai risulta quasi del tutto spento. La stessa Associazione è stata oggi impegnata in altri due roghi in Via Monte Carnevale e a Passoscuro.

Notizia in aggiornamento