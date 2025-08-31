Caricamento...

Domenica 7 settembre la quarta edizione della “Corri Lepre”

Partenza il 7 settembre dal borgo di Testa di Lepre, attesi sportivi e famiglie sui due percorsi da 11 e 5 km

Anche quest’anno il borgo di Testa di Lepre si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello sport e della natura. Domenica 7 settembre 2025 torna la quarta edizione della “Corri Lepre”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiumicino, prevede due percorsi:
uno competitivo di 11 km;
uno non competitivo di 5 km.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7:00 nella piazza principale del borgo, mentre la partenza ufficiale sarà data alle ore 9:00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare i riferimenti riportati sulla locandina ufficiale dell’evento.

