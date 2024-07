Distrutto da un incendio il ristorante “Domus Grano”

Ancora sconosciute le cause del rogo che ha reso inagibile l’ex Ristoaereo.

di Fernanda De Nitto

Un incendio è divampato la notte scorsa ad Isola Sacra, dove in Via trincea delle Frasche è andato distrutto il ristorante “Domus Grano”, ex Ristoraereo.

I residenti della zona allarmati dalla presenza di fumo sprigionatosi dalla struttura hanno prontamente avvisato i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per domare l’incendio.

Per consentire l’intervento è stato necessario chiudere momentaneamente la strada al transito.

Ancora sconosciute le cause del rogo che ha reso inagibile una delle location simbolo della città, che ha sempre suscitato particolare interesse e curiosità per l’originalità della struttura ricavata da un velivolo del 1957.

L’incendio è oggetto di indagini da parte della Polizia Scientifica che si sta occupando, insieme con i Vigili del Fuoco, dei rilievi necessari atti a comprendere le origini del rogo.