Dimissioni Poggio, la nota del Sindaco Baccini “piena stima nei suoi confronti, ringrazio per l’operato svolto”

La nota del Primo Cittadino in seguito alle dimissioni dell’ex assessore Federica Poggio.

Dopo l’annuncio delle dimissioni di Federica Poggio, il sindaco Mario Baccini ha diffuso una nota in cui esprime stima per l’ex assessore e rispetto per la decisione presa.

“In seguito alle dimissioni irrevocabili, rassegnate dall’Assessore Federica Poggio, desidero confermare la mia piena stima nei suoi confronti, ringraziandola per l’operato svolto. Ha ricoperto con impegno e dedizione il ruolo di Assessore al Turismo, Sport, Cultura, Giubileo, Lavoro e Formazione Professionale, e la scelta di dimettersi, come chiarito nella sua lettera, è stata presa con il desiderio di garantire serenità a sé stessa e alla sua famiglia”, ha dichiarato il Primo Cittadino.

“Comprendo e rispetto le ragioni personali che hanno portato a questa decisione. Mi auguro e sono convinto che, nel più breve tempo possibile, possa chiarire ogni dubbio.” Conclude Baccini.