Darsena di Fiumicino, Onorati: “La nuova piazza costiera”

L’intera trasformazione ha un valore complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni stanziati dalla Regione Lazio

di Fernanda De Nitto

Lo scorso 21 ottobre sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova area della Darsena di Fiumicino, con una nuova piazza costiera, derivante dalla riconfigurazione dell’infrastruttura stradale e degli stalli per le autovetture e per i veicoli a due ruote.

“L’intervento di riassetto della Darsena e il nuovo collegamento della ciclabilità con il Lungomare della Salute e Via del Faro sarà realizzato in un periodo di circa un anno, con il termine dei lavori previsti per la fine del 2025” afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“La nuova viabilità – spiega – inizierà dall’intersezione stradale compresa tra Viale Traiano, Via Giorgio Giorgis e Via delle Gomene, e collegherà il Ponte Due Giugno con il Lungomare della Salute. In adiacenza dell’attuale pista ciclabile, che costeggia la Darsena, si svilupperà la nuova sede stradale, caratterizzata a margine dell’arteria da una serie di parcheggi a raso, disposti a pettine, sia per le autovetture che per i ciclomotori e le biciclette ad alimentazione elettrica. Dal lato opposto, sarà realizzata la nuova area pedonale di Piazza Marinai d’Italia“.

“La Piazza – aggiunge Onorati – è stata pensata come un parterre continuo che, attraverso modesti livellamenti della pavimentazione, collegherà tutti gli esercizi commerciali della zona e le abitazioni. Tale area è strutturata come un luogo totalmente pedonale, sviluppato per organizzare eventi all’aperto, in grado di generare e consolidare i rapporti umani, quale punto di riferimento per il relax e lo svago di grandi e piccini. Un’area vasta ma pur sempre attrezzata per la socializzazione quotidiana, dotata di sufficienti zone d’ombra, realizzate attraverso la piantumazione delle alberature di Cercis Siliquastrum e con il posizionamento di sedute monoblocco che riproporranno la tessitura geometrica della pavimentazione”.

“Tali sedute – prosegue – che affacceranno direttamente sull’area di approdo delle imbarcazioni della Darsena, sono state pensate rievocando la forma delle bitte usate per l’ormeggio delle imbarcazioni. Si prevede, altresì, l’installazione di una serie di pali decorativi per l’illuminazione della piazza, in alluminio estruso verniciato, ancorati alla pavimentazione per mezzo di una piastra. La progettazione della piazza salvaguarderà totalmente tutti gli accessi carrabili di Viale Traiano, sia quelli afferenti alle attività commerciali che quelli delle residenze, nonché l’accesso al Circolo Nautico presente sul lato dello specchio d’acqua”.

“Anche le quote della pavimentazione stradale e degli stalli di sosta delle autovetture saranno mantenute inalterate, mentre saranno riconfigurati entrambi i marciapiedi di Via delle Gomene e gli stalli delle autovetture. Al fine di incentivare l’uso dei mezzi elettrici e dei veicoli a due ruote alimentati elettricamente – specifica Giovanna Onorati – alcuni stalli saranno riservati a postazioni di ricarica elettrica. La profilatura esterna della piazza sarà realizzata con cigli in travertino in analogia ai marciapiedi insistenti nella zona, mentre la pavimentazione della piazza sarà con elementi di grès porcellanato installati con malta adesiva cementizia posati su un sottofondo in calcestruzzo. Tali lastre sono state selezionate a seguito di approfondite indagini di mercato in merito alla produzione sostenibile dei materiali da costruzione”.

“Con il riassetto della nuova Darsena sarà anche istituita una nuova rotatoria su Via del Faro, dove sarà trasferita la statua di Enea del maestro Ugo Attardi, collocata in analogia alla situazione attuale, su un podio di calcestruzzo rivestito di travertino. L’intera trasformazione della zona ha un valore complessivo di 3 milioni di euro, di cui 300mila stanziati dal Comune di Fiumicino e 2,7 milioni dalla Regione Lazio” conclude l’Assessore Onorati