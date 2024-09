Dal 28 settembre tornano “Le Zucche di Barbabianca” organizzato dalla storica azienda agricola Torre in Pietra Carandini

di Dario Nottola

Sino al 31 ottobre ritornano “Le Zucche di Barbabianca“, il campo di zucche, organizzato dalla storica azienda agricola Torre in Pietra Carandini. Dopo il successo delle scorse edizioni, è il 4° Pumpkin Patch dell’azienda, che riapre con migliaia di zucche ed un campo dove raccogliere la propria Zucca preferita, carioline per la raccolta, laboratori creativi per divertirsi a decorare la zucca con intaglio o pittura, ed ancora, giochi di una volta, come la corsa con i sacchi, mini-bowling, il labirinto e la piscina di paglia, animali della fattoria come asinelli, caprette, conigli e tanti allestimenti a tema autunnale dove scattare foto uniche.

Inoltre, sarà anche possibile fermarsi al Mercato delle Zucche per acquistare zucche buone da mangiare e zucchette ornamentali per decorare la casa e darle un tocco autunnale. Quest’anno ci saranno anche tante nuove attività come lo Show Cooking per imparare e gustare tante ricette a base di zucca, corsi di ceramica, composizione floreale e sessioni fotografiche. Per chi desidera trascorrere l’intera giornata in azienda, nei week-end sarà possibile fermarsi presso il punto ristoro per un pranzo in pineta con panini con salsiccia alla griglia, porchetta o tranci di pizza accompagnati dal vino della Cantina del Castello di Torre in Pietra.

L’evento, adatto a tutte le età, “è perfetto per vivere una giornata divertente con la famiglia o con gli amici, immersi nella natura e circondati dai colori dell’autunno e da un’atmosfera magica”, sottolinea l’azienda.

“Per partecipare all’evento è necessario acquistare la Zucca al costo di 12 euro, sia per adulti che bambini, su www.torreinpietracarandini.it. I bambini sotto il metro di altezza entrano gratis senza zucca ma potranno comunque partecipare ai laboratori condividendo la zucca di un loro accompagnatore. Con l’acquisto della Zucca è incluso: ingresso per tutta la giornata all’area dell’evento + 1 Zucca + 1 laboratorio creativo a scelta (intaglio o pittura)”, è aggiunto.

L’evento è aperto dal 28 settembre al 31 ottobre tutti i week-end dalle 9 alle 17 e in alcune date infrasettimanali dalle 14 alle 18. Aperto anche in caso di maltempo con la raccolta ed i laboratori che si sposteranno al coperto. Parcheggio gratuito.