West Nile: il picco dei contagi atteso per la metà di agosto

Di Genesio Pagliuca: “Subito disinfestazione adulticida, la salute dei cittadini non può aspettare”

Il picco dei casi di positività al virus West Nile è atteso per la metà del mese di agosto, poi la curva dovrebbe conoscere una discesa repentina. Questa la stima di Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all’università Lumsa di Roma.

“Allora, se il picco dei contagi è previsto per il 15 agosto, ci chiediamo: cosa si sta aspettando? Perché non si interviene subito con una disinfestazione adulticida, come indicato dallo stesso Presidente della Regione Lazio?” è l’appello lanciato dal Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Va bene la disinfestazione larvicida, ma ormai – rimarca – le zanzare adulte sono ovunque, ed è sotto gli occhi di tutti. A Fiumicino, come nel resto del litorale, si sta vivendo una vera e propria invasione: servono interventi mirati, efficaci e immediati. È fondamentale procedere con urgenza, soprattutto nei luoghi più sensibili: nei pressi dei centri anziani, lungo i canali, nei parchi pubblici, nei cimiteri e in tutte le aree frequentate dai cittadini”.

“Non si tratta di creare allarmismi, anzi – sottolinea – è proprio per evitare che si generi un clima di paura che bisogna agire subito, senza lungaggini e senza scaricabarile. Quando si parla di salute pubblica, le precauzioni non sono mai troppe: meglio prevenire che rincorrere i problemi dopo. La Regione Lazio, peraltro, ha già stanziato un milione di euro per supportare i Comuni che non hanno ancora attivato le necessarie procedure di disinfestazione adulticida e larvicida”.

“Il Sindaco, quindi, non può continuare a tergiversare: ha il dovere, come stabilisce anche l’ordinanza regionale, di intervenire immediatamente. Se non lo fa e qualcosa dovesse accadere, sarà lui il solo e unico responsabile. La salute dei cittadini non può e non deve aspettare” conclude Di Genesio Pagliuca