Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 25 Agosto 2025

Weekend di controlli sul territorio comunale: multe record e blitz sulle spiagge

Stretta della Polizia Locale con 12 pattuglie impegnate ogni giorno: 183 sanzioni e un accampamento abusivo sgomberato a Passoscuro

 

Nel weekend del 23 e 24 agosto 2025, la Polizia Locale di Fiumicino ha svolto un’intensa attività di controllo sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine sulle strade, in particolare nelle località balneari.

 

Nel complesso, sono stati sanzionati 183 veicoli, con 1 rimozione forzata, 4 interventi per rilievi di incidenti stradali, 17 interventi vari legati a criticità della viabilità, 1 patente ritirata e 1 intervento per accampamento abusivo sulla spiaggia di Passoscuro, con immediato sgombero dell’area.

 

Le attività hanno visto l’impiego di 12 pattuglie nella giornata di sabato 23 agosto e di altre 12 domenica 24 agosto. Nel dettaglio, le sanzioni per violazioni al codice della strada sono state così distribuite nelle diverse località: Focene 26; Fregene 51; Passoscuro 79 (più 1 rimozione); Lungomare di Fiumicino 27.

 

“Le pattuglie sono quotidianamente impegnate nel presidio della viabilità, con particolare attenzione alle località balneari e alle aree critiche – spiega per la Polizia Locale, Tiziana Bruschi, Elevata qualificazione Responsabile della sezione – Continueremo a intensificare i controlli nei fine settimana e durante i picchi stagionali. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale, prevenire incidenti e scoraggiare comportamenti scorretti o pericolosi“.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Polizia Locale Tiziana Bruschi
