Vittime delle Foibe: sabato 8 febbraio Fiumicino celebra il “Giorno del Ricordo”

Nella ricorrenza si terrà, la “Passeggiata del Ricordo”, sul molo di Ponente, nel tratto finale di via Torre Clementina

Sabato 8 febbraio, alle ore 11, in occasione del “Giorno del Ricordo”, si terrà la “Passeggiata del Ricordo”, sul molo di Ponente, nel tratto finale di via Torre Clementina, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, per la commemorazione delle vittime delle Foibe.

La cerimonia prevede la svelatura di una Targa in travertino per sancire l’istituzione della “Passeggiata del Ricordo”. Lungo il percorso memoriale, saranno inoltre dedicate cinque panchine, destinate a rimanere come memoria permanente di un evento storico che ha segnato la storia del nostro paese.

Saranno presenti all’evento, il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e gli Assessori e Consiglieri comunali. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.