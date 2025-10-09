Isola Sacra, moto travolta nello scontro con due auto

L’impatto in Via Lorenzo Bezzi all’altezza di Via Valderoa. Ferito il motociclista, sul posto 118 e Polizia Locale

di Fernanda De Nitto

Nella serata di oggi, intorno alle ore 20.00, si è verificato un incidente ad Isola Sacra in Via Lorenzo Bezzi, all’altezza dell’incrocio con Via Valderoa.

Ad essere coinvolte nel sinistro sono state due autovetture che si sono scontrate con una moto. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per il soccorso al motociclista e la Polizia Locale con le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Non si conosce, per adesso, la dinamica dell’accaduto che ha interessato una delle arterie principali della località ad alto scorrimento di traffico. (Notizia in aggiornamento)