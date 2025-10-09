Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 9 Ottobre 2025

Isola Sacra, moto travolta nello scontro con due auto

L’impatto in Via Lorenzo Bezzi all’altezza di Via Valderoa. Ferito il motociclista, sul posto 118 e Polizia Locale

 

di Fernanda De Nitto

 

Nella serata di oggi, intorno alle ore 20.00, si è verificato un incidente ad Isola Sacra in Via Lorenzo Bezzi, all’altezza dell’incrocio con Via Valderoa.

 

Ad essere coinvolte nel sinistro sono state due autovetture che si sono scontrate con una moto. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per il soccorso al motociclista e la Polizia Locale con le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

 

Non si conosce, per adesso, la dinamica dell’accaduto che ha interessato una delle arterie principali della località ad alto scorrimento di traffico.  (Notizia in aggiornamento)

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
incidente via Bezzi
Articoli correlati
Cronaca

Isola Sacra, moto travolta nello scontro con due auto

giovedì, 9 Ottobre 2025
Cronaca

Porto crocieristico, il Comitato Tavoli del Porto all’attacco: "Un parere finto che non vale nulla"

giovedì, 9 Ottobre 2025
Cronaca

Giornata mondiale della sindrome PANS/PANDAS: il 9 ottobre il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di verde

giovedì, 9 Ottobre 2025
Focus

Fiumicino, il 18 ottobre la quarta edizione di "C'era una volta un ulivo generoso"

giovedì, 9 Ottobre 2025
Lettere

Fiumicino: per un centro storico più curato i secchioni vanno nascosti

giovedì, 9 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz