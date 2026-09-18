Villa Guglielmi sfregiata dai vandali: abbattuto un albero sano e danneggiati i servizi della biblioteca

L’assessore Costa: “Colpire il verde e i beni pubblici significa danneggiare l’intera comunità”

Un grave episodio di inciviltà si è verificato nella serata di ieri all’interno di Villa Guglielmi, dove questa mattina sono stati riscontrati alcuni danneggiamenti in prossimità del laghetto e negli spazi a servizio della biblioteca.

In particolare, un albero sano e rigoglioso, alto circa cinque metri, è stato abbattuto e danneggiato in modo irreparabile, mentre sono stati vandalizzati anche i distributori automatici di bevande e caffè a disposizione degli utenti della Biblioteca comunale.

“Condanniamo fermamente il gesto di inciviltà che ha colpito un luogo pubblico, patrimonio di tutti i cittadini – dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Danneggiare strutture e beni messi a disposizione degli utenti è un comportamento inaccettabile, ancora più grave quando a essere colpito è il verde della nostra città”.

“Sui locali siamo intervenuti per ripristinare quanto danneggiato; purtroppo, per l’albero la situazione è diversa: è stato mozzato in maniera tale da renderlo irrecuperabile – sottolinea Costa – Villa Guglielmi è uno spazio frequentato quotidianamente da famiglie, studenti e cittadini e merita rispetto e tutela. Episodi di questo genere rappresentano un danno per tutti e non possono essere tollerati”.