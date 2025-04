Viabilità modificata il 18 aprile a Passoscuro, Fregene e Focene per le Via Crucis: tutte le strade interessate

Modifiche al traffico in tre località del litorale per le celebrazioni del Venerdì Santo: chiusure temporanee a partire dalle 20.00

Venerdì 18 aprile 2025, in occasione delle tradizionali celebrazioni religiose del Venerdì Santo, si svolgeranno le Via Crucis organizzate dalle parrocchie locali nelle località di Passoscuro, Fregene e Focene. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento delle processioni, verranno adottate misure temporanee alla viabilità che interesseranno numerose strade. Di seguito i dettagli relativi a ciascuna località.

Passoscuro – Parrocchia di Sant’Anna

La Parrocchia di Sant’Anna ha organizzato la Via Crucis per venerdì 18 aprile.

Modifiche alla viabilità:

Chiusura al transito veicolare di Via Florinas, Via Villasalto, Via Villacidro, Piazza Villacidro, Via Torralba, Via Sanluri, Via Valledoria e di tutte le strade che intersecano il percorso, limitamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 20:00 fino al termine della processione.

Fregene – Unità Pastorale Parrocchie Assunzione Beata Vergine Maria e San Gabriele dell’Addolorata

Anche a Fregene si terrà la consueta Via Crucis del Venerdì Santo, organizzata congiuntamente dalle due parrocchie dell’Unità Pastorale.

Modifiche alla viabilità:

Chiusura al transito veicolare di: Via della Pineta di Fregene (in prossimità della Fontana di Via Cervia) Via Bruna Pierlorenzi Ceotto Via Ortona a Mare Via Coroglio Via Bacoli Via Cervia Via Porto Azzurro Via Caorle Via Atrani (comprese tutte le strade che intersecano il percorso)

Dalle ore 20:30 fino al termine della processione.



Focene – Parrocchia San Luigi Gonzaga

Anche la comunità di Focene parteciperà alla celebrazione della Via Crucis, organizzata dalla Parrocchia di San Luigi Gonzaga.

Modifiche alla viabilità: