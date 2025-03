Viabilità: il 26 marzo senso unico alternato in via di Castel Campanile, sottovia autostrada Roma-Civitavecchia

La disciplina di traffico provvisoria verrà istituita dalle ore 8 fino a fine lavori

Mercoledì 26 marzo, per permettere il regolare svolgimento dei lavori di ispezione in via di Castel Campanile, sottovia autostrada Roma-Civitavecchia, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle 08:00, fino a fine lavori:

– Istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione ambo i lati nel tratto interessato dai lavori con preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h e senso unico alternato;

– Apposizione del divieto di sosta/fermata zona rimozione ambo i lati sul tratto interessato dai lavori, preavviso di lavori in corso, limite 30 km/h e senso unico alternato con utilizzo di movieri.