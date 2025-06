Viabilità: dal 12 giugno il via ai lavori di ripristino del manto stradale su Via del Faro

L’intervento comporterà restringimenti di carreggiata nel tratto compreso dall’intersezione con Via Licio Visintini

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione “Ristrutturazione Viale Traiano 2° stralcio – Riassetto della Darsena e collegamento della ciclabilità con il Lungomare della Salute e Via del Faro”, prenderanno il via, il prossimo 12 giugno, i lavori di rifacimento dello strato di usura del manto stradale su Via del Faro.

L’intervento comporterà restringimenti di carreggiata con senso unico alternato per tratti successivi, nel tratto compreso dall’intersezione con Via Licio Visintini fino al raccordo su Via del Faro (vecchio impianto cementizio), in direzione Faro.

Per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, a partire dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di giovedì 12 giugno, e fino al termine delle attività.

“Il rifacimento del manto stradale su Via del Faro non solo migliorerà le condizioni di transito, ma si inserisce in un più ampio progetto che punta a riqualificare l’intera area della Darsena, valorizzandone l’accessibilità e l’integrazione con la mobilità sostenibile” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati