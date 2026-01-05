Caricamento...

lunedì, 5 Gennaio 2026

Viabilità comunale: dal 7 gennaio cambia la viabilità su Via della Stazione di Palidoro

Onorati: “Una misura con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza, in particolare per i pedoni”

 

Nell’ambito degli interventi di miglioramento della viabilità comunale, è stata approvata una modifica della disciplina di circolazione in Via della Stazione di Palidoro, strada di collegamento tra la SS.1 Via Aurelia e il parcheggio della stazione ferroviaria di Palidoro.

 

Via della Stazione è a doppio senso di marcia ma le ridotte dimensioni della carreggiata, unite alla sosta attualmente consentita su un lato della strada, hanno nel tempo generato criticità rilevanti: difficoltà di incrocio tra veicoli, frequenti blocchi del traffico e situazioni di rischio per i pedoni diretti alla stazione.

 

Per garantire una maggiore sicurezza e una migliore fluidità del traffico, l’Amministrazione comunale ha istituito un percorso pedonale protetto sul lato destro della strada in direzione della stazione, e ha introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Tale disciplina di traffico definitiva sarà attiva dalle ore 7 del 7 gennaio 2026.

 

“La proposta è stata attentamente esaminata e approvata all’unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici, ed ha ottenuto il parere favorevole della Polizia Locale, a conferma della correttezza tecnica e della necessità dell’intervento – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Una misura pensata per rispondere a criticità segnalate nel tempo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza, in particolare per i pedoni e per i numerosi cittadini che quotidianamente raggiungono la stazione ferroviaria.”

