Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 1 Ottobre 2025

Viabilità bloccata su via Monte Cadria

Il Consorzio Nautico del Lazio chiede un immediato intervento delle autorità competenti

 

Il mancato intervento tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino causa nuovamente un grave disagio per i cittadini e per gli operatori che ogni giorno gravitano nell’area tra l’Isola Sacra e il Lido di Ostia”, dichiara Carlo Bulleri, presidente del Consorzio Nautico del Lazio.

 

“Dall’ora di pranzo di ieri, via Monte Cadria è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via della Scafa e via Costalunga, a causa del pessimo stato dell’asfalto. Le condizioni del manto stradale hanno provocato ancora una volta un danno consistente ad un’autovettura, con conseguente segnalazione ai Vigili Urbani.

 

Si pensa infatti che gli stessi agenti, non disponendo di chiare indicazioni sulla competenza della manutenzione – la strada risulta infatti di proprietà della Regione Lazio, che a sua volta ne attribuisce la gestione al Comune di Fiumicino – abbiano ritenuto necessario, in via precauzionale, disporne la chiusura.

 

“L’interruzione interessa un’area dove operano aziende e attività commerciali, anche nel settore della ristorazione, che occupano centinaia di lavoratori. Tale situazione, che si ripete ormai con preoccupante frequenza, compromette l’accesso alle attività economiche e rende difficoltosi e pericolosi gli spostamenti da e verso l’aeroporto di Fiumicino, anche per i dipendenti – sottolinea il Consorzio Nautico del Lazio che richiede – con urgenza l’intervento immediato delle autorità competenti, affinché vengano chiarite le responsabilità e ripristinata al più presto la sicurezza e la percorribilità di via Monte Cadria”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Via Monte Cadria
Articoli correlati
Lettere

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Parliamo di...

“Le strade di Maccarese”: il nuovo saggio di Riccardo Di Giuseppe

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Politica

Alitalia, a rischio 2mila lavoratori: Califano (Pd) chiede un tavolo di crisi

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino guarda al futuro, De Pascali: "Confronto sul potenziamento dell’area vasta"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Primo Piano

Flavia, 19enne di Fiumicino, nuova allieva di "Amici 25"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz