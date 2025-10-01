Viabilità bloccata su via Monte Cadria

Il Consorzio Nautico del Lazio chiede un immediato intervento delle autorità competenti

“Il mancato intervento tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino causa nuovamente un grave disagio per i cittadini e per gli operatori che ogni giorno gravitano nell’area tra l’Isola Sacra e il Lido di Ostia”, dichiara Carlo Bulleri, presidente del Consorzio Nautico del Lazio.

“Dall’ora di pranzo di ieri, via Monte Cadria è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via della Scafa e via Costalunga, a causa del pessimo stato dell’asfalto. Le condizioni del manto stradale hanno provocato ancora una volta un danno consistente ad un’autovettura, con conseguente segnalazione ai Vigili Urbani.

Si pensa infatti che gli stessi agenti, non disponendo di chiare indicazioni sulla competenza della manutenzione – la strada risulta infatti di proprietà della Regione Lazio, che a sua volta ne attribuisce la gestione al Comune di Fiumicino – abbiano ritenuto necessario, in via precauzionale, disporne la chiusura.

“L’interruzione interessa un’area dove operano aziende e attività commerciali, anche nel settore della ristorazione, che occupano centinaia di lavoratori. Tale situazione, che si ripete ormai con preoccupante frequenza, compromette l’accesso alle attività economiche e rende difficoltosi e pericolosi gli spostamenti da e verso l’aeroporto di Fiumicino, anche per i dipendenti – sottolinea il Consorzio Nautico del Lazio che richiede – con urgenza l’intervento immediato delle autorità competenti, affinché vengano chiarite le responsabilità e ripristinata al più presto la sicurezza e la percorribilità di via Monte Cadria”.