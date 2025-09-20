Via dell’Arrone senza acqua da una settimana, il Comune di Fiumicino sollecita ARSIAL e Regione Lazio

Onorati: “Serve un intervento urgente perchè i residenti possano tornare al più presto a usufruirne regolarmente”

“Da ormai una settimana i cittadini di Via dell’Arrone e zone limitrofe, sono senza acqua. La problematica è iniziata sabato scorso e, nonostante l’intervento dei tecnici ACEA ATO2, per il tramite di ARSIAL, non è stato ancora individuato il guasto – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Il Comune di Fiumicino ha sollecitato ripetutamente ARSIAL, quale gestore, ad attivarsi con urgenza attraverso ACEA ATO2, che materialmente svolge il servizio. Tuttavia, ad oggi, la situazione non è stata risolta“.

“Siamo consapevoli che – aggiunge – è in corso una fase di transizione: ARSIAL deve trasferire la proprietà delle reti con tutta la documentazione, la mappatura delle condotte e gli atti formali previsti al patrimonio comunale di Fiumicino, affinché il servizio idrico possa essere poi affidato direttamente ad ACEA ATO2, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato. Questa fase di passaggio, però, sta generando un inaccettabile vuoto gestionale che pesa sui cittadini“.

“Per questo chiediamo con forza ad ARSIAL e alla Regione Lazio, di intervenire immediatamente, valutando anche la possibilità di commissariare il servizio, così da superare l’empasse attuale. L’acqua è un bene primario e inalienabile e il nostro unico obiettivo è che i residenti di Via dell’Arrone e zone limitrofe, comunque tutte servite dalla rete ARSIAL, possano tornare al più presto a usufruirne regolarmente” conclude Giovanna Onorati