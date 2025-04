Via Coni Zugna, lavori stradali e divieti il 23 e 24 aprile

La disciplina di traffico provvisoria sarà attiva dalle ore 7:30 del 23 aprile

Dal 23 aprile 2025 al 24 aprile 2025 (incluso) verranno eseguiti interventi di rifacimento del manto stradale in Via Coni Zugna, nel tratto compreso tra Via P. Padovani e Via Passo Buole.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria, attiva dalle ore 7:30 del 23 aprile fino alla conclusione delle operazioni il giorno successivo.

Misure di regolamentazione del traffico: