Scritto da Fiumicino Online - martedì, 9 Dicembre 2025

Via Coni Zugna, al via il ripristino del manto stradale dopo i lavori ACEA

Interventi in notturna dal 9 al 19 dicembre: senso unico alternato e divieti di sosta nel tratto tra via Passo Buole e via della Scafa

 

 

A seguito degli interventi di bonifica della condotta idrica, effettuati nelle scorse settimane da ACEA ATO2, verrà eseguito il ripristino definitivo del manto stradale in via Coni Zugna, nel tratto compreso tra via Passo Buole e via della Scafa.

 

I lavori saranno svolti in orario notturno, dal 9 dicembre al 19 dicembre, dalle 22:00 alle 06:00.

 

Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria:

 

 

– istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato;

– istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 km/h nel tratto interessato dai lavori;

– apposizione di idonei cartelli di preavviso del cantiere, lavori in corso, restringimento di carreggiata, obbligo a 45° dx e/o sx e/o segnali di senso unico alternato, limite di velocità di 30 Km/h.

 

 

