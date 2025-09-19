Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 19 Settembre 2025

Via Coni Zugna, ACEA Ato2 verso la conclusione dei lavori

Ultimi allacci alla condotta idrica prima dell’asfaltatura, prevista entro dicembre 2025

 

 

Dopo il completamento della prima fase degli interventi di bonifica della condotta idrica in Via Coni Zugna, a cura di ACEA Ato2, avviati lo scorso 23 gennaio nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR e terminati nei primi giorni di giugno, l’Amministrazione comunale si è nuovamente confrontata con ACEA ATO2 per fare il punto sull’andamento del cantiere e sui prossimi interventi previsti.

 

“Acea Ato2 ci ha comunicato che la bonifica della condotta idrica non è ancora conclusa – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Restano da realizzare gli allacci definitivi, che rappresentano l’ultima fase dell’intervento a rete. Solo al termine di questa operazione si potrà procedere con l’asfaltatura della sede stradale, prevista entro il mese di dicembre 2025conclude l’Assessore

 

 

