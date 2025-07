Verrà costruita a Maccarese la caserma dei Vigili del fuoco

Il vasto territorio di Fiumicino non dispone di una sede dei pompieri



di Umberto Serenelli

A Maccarese verrà individuato il terreno su cui costruire una caserma per i Vigili del fuoco. In questi giorni i tecnici dell’amministrazione sono al lavoro per dare gambe al progetto, in una zona baricentrica del comune costiero, legato appunto alla realizzazione di una sede per i pompieri che si è trasformata in un miraggio. L’assenza sul territorio di un edificio in grado di ospitare i caschi rossi è emersa durante l’incontro tra il sindaco Mario Baccini e la vicecomandante dei Vigili del fuoco di Roma, Biancamaria Cristini, accompagnata nella circostanza dal funzionario Rosario Nacci.

Dopo il susseguirsi di incendi, alcuni dei quali di origine dolosa, che hanno ridotto in cenere molti ettari di terreno a Fiumicino, Parco Da Vinci, Isola Sacra, Maccarese e su via Castel Campanile a Tragliatella, la fragilità e l’estensione del comune bagnato dal mar Tirreno ha costretto il primo cittadino a correre ai ripari, in considerazione dell’handicap costituito dal fatto che i mezzi antincendio devono partire dalla caserma di Ostia oppure da quelle di Roma, visto che dal sedime dell’aeroporto escono molto raramente.

“Abbiamo avviato una collaborazione per individuare un’area idonea alla realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del fuoco sul nostro territorio al fine di rafforzare la sicurezza – precisa il sindaco Baccini –. Colgo l’occasione per ringraziare il Corpo per l’impegno e la professionalità con cui proteggono quotidianamente la nostra comunità”.

L’amministrazione si è dunque impegnata a mettere in campo “tutte le risorse necessarie per indicare un’area adatta a garantire un presidio efficiente” e si parla di farlo a Maccarese, che è il cuore del comune di Fiumicino. Di contro, Cristini sottolinea che il Corpo sta “valutando soluzioni che consentano di potenziare la presenza sul territorio. Attualmente disponiamo di una sede presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci, ma è necessario avere una struttura più funzionale, in grado di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di una città in continua espansione, anche grazie all’aumento del nostro personale previsto a breve”.

Nelle misure di prevenzione antincendio, il primo cittadino ci tiene a sottolineare la collaborazione con l’Anas, che ha istituito un presidio fisso di prevenzione lungo il perimetro della pineta monumentale di Fregene, priva di un sistema antincendio. Sul posto è infatti presente quotidianamente un’autocisterna, proprio per tutelare il patrimonio ambientale e naturalistico con un servizio che si protrarrà per tutta la stagione estiva. Una cosa molto apprezzata dai residenti, vista l’esposizione del polmone verde al rischio incendi a causa della forte calura e dell’eccessiva siccità.

“Ringrazio Anas per aver colto immediatamente la necessità di intervenire con misure concrete di prevenzione con le quali garantire maggiore sicurezza ai cittadini e proteggere un bene prezioso per l’intera comunità”, sono le parole di Baccini. Per contrastare gli incendi a nord del comune, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino ha raggiunto un accordo con la Pro Loco di Torrimpietra. La collaborazione prevede che i Vigili in congedo mettano a disposizione un mezzo antincendio e garantiscano l’avvio di un percorso di formazione per i volontari, che saranno anche impegnati nelle attività di protezione civile.