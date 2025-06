Vasto incendio lungo via Castel Campanile, disposta la chiusura provvisoria della strada

Resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

di Fernanda De Nitto

Un vasto incendio ha riguardo, dalle prime ore del pomeriggio, Via Castel Campanile, interessando vari appezzamenti di terreno della zona a nord del Comune di Fiumicino.

Sul posto erano presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco, numerose unità di Protezione Civile, la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri, al fine di tutelare la sicurezza dei residenti e l’ordine pubblico. E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero per, eventualmente, delimitare l’area dei roghi.

Una situazione piuttosto preoccupante per tutti i cittadini della zona, che per ore hanno combattuto con le fiamme, alimentate dalla presenza di un vento piuttosto forte e dall’aridità dei terreni dovuta al caldo torrido di questi giorni.

Presente in loco anche il Vice Sindaco Giovanna Onorati che ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e tutti i volontari di Protezione Civile, intervenuti dalle diverse sedi, hanno operato con professionalità ed attenzione al fine di limitare e circoscrivere l’area dell’incendio e garantire la massima sicurezza e incolumità per tutti i residenti e le abitazioni della zona.

A seguito dell’incendio è stata disposta la chiusura provvisoria al transito veicolare e pedonale di Via Castel Campanile, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Casale Poggioli e il civico 275 della medesima via. Tale chiusura si è resa necessaria a seguito del riscontro da parte dei Vigili del Fuoco relativo a un importante rischio di caduta di alcuni pali della linea telefonica danneggiati dall’incendio, i quali potrebbero provocare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

La chiusura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a utilizzare percorsi alternativi.