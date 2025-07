Vasto incendio in prossimità di Parco Leonardo

Sul posto sono già presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco

di Fernanda De Nitto

Anche oggi la località di Parco Leonardo è drammaticamente colpita da un vasto incendio che sta riguardando l’area alle spalle del centro commerciale e delle abitazioni in zona fiera di Roma, vicino all’autostrada Roma-Fiumicino.

Sul posto sono già presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando con tempestività al fine di evitare il propagarsi eccessivo delle fiamme, data anche la presenza di un fortissimo vento di tramontana. A supporto dei pompieri stanno divergendo anche alcune squadre della Protezione Civile.

Il fumo come già accaduto per l’incendio all’isola ecologica dello scorso lunedì e per quelli delle settimane precedenti lambisce anche la ferrovia, rendendo la visibilità della zona altamente compromessa. Infatti, è momentaneamente sospesa la circolazione dei treni tra Ponte Galeria e Fiumicino. I treni regionali, per tale ragione, possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Ad andare distrutti dalle fiamme, in questo caso, vari appezzamenti di terreno e sterpaglie particolarmente secchi dato il clima torrido di questa stagione estiva.

La preoccupazione più grande è quella dei residenti della zona, dove è già in essere un ordinanza del Sindaco Mario Baccini, riguardante l’adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, della salubrità ambientale e del benessere animale.