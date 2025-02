Università Tor Vergata-Maccarese Spa: nasce il primo corso di medicina veterinaria nel Lazio

Maccarese SpA un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per la formazione dei futuri veterinari

di Dario Nottola

La stretta collaborazione tra l’azienda Maccarese SpA con Tor Vergata ha permesso la nascita del primo corso di medicina veterinaria nel Lazio offrendo agli studenti un’opportunità unica: nessun’altra Università del settore dispone infatti di una struttura paragonabile per lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, facendo di Maccarese SpA un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per la formazione dei futuri veterinari. L’azienda continua così a mettere al centro delle proprie attività l’attenzione per il territorio, il sostegno alla crescita dei giovani e la valorizzazione delle competenze, elementi ritenuti fondanti dalla Capogruppo Edizione.

La Maccarese SpA, già nel 2021, contribuì alla nascita dell’Istituto Tecnico Agrario “Leonardo da Vinci” di Maccarese con cui si è instaurata una proficua collaborazione e si conferma un punto di riferimento per la formazione pratica degli studenti, offrendo opportunità di tirocinio con risultati innovativi.

A supporto delle attività didattiche, è stata creata un’aula formativa collegata direttamente alla sala mungitura, un ambiente unico che permette agli studenti di combinare teoria e pratica in un contesto operativo reale. La vicinanza della struttura alla linea ferroviaria e all’autostrada ne facilita l’accesso, rendendo l’esperienza formativa ancora più attraente per i futuri professionisti del settore. Non meno rilevante è il ruolo di Maccarese come Società Benefit, impegnata nella formazione di giovani agricoltori e nella loro integrazione nel mondo del lavoro. Attraverso il Polo di Formazione per lo Sviluppo Agro Zootecnico, l’azienda organizza corsi specialistici in collaborazione con operatori del settore e istituzioni accademiche. Tra le figure professionali richieste dal mercato e che saranno formate presso il Polo, spicca quella del “capo stalla”, una posizione cruciale per il settore zootecnico, per la quale non esistono attualmente percorsi formativi formali.

Guardando al futuro, l’Università di Tor Vergata ha in progetto la realizzazione di un’unità mobile per la cura degli animali dotata di attrezzature specializzate, ispirata a modelli già adottati da altre università. Questa struttura, completa di tensostrutture per interventi su richiesta, potrà affiancare un futuro ospedale veterinario, che potrebbe essere costruito proprio presso il Polo tecnologico di Maccarese, riqualificando gli edifici esistenti.