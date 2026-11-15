Un’adeguata segnaletica all’aeroporto per indicare gli stalli dei taxi con licenza del comune di Fiumicino

È frutto di un accordo tra Amministrazione, sindacati dei tassisti e AdR

di Umberto Serenelli

In arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci nuovi cartelli per segnalare le aree dove sostano dei taxi con licenza del Comune costiero a disposizione dei turisti per le corse dirette a Fiumicino città.

È l’accordo siglato tra Amministrazione comunale, sindacati dei tassisti e AdR, al termine di un tavolo di confronto sui flussi turistici diretti sulla riva del Tirreno.

Il vertice con AdR è stato fortemente voluto dall’assessore alla Mobilità, Angelo Caroccia, e dalla consigliera comunale Federica Cerulli che ha inteso sottolineare l’importanza del proficuo confronto.

“Esprimo soddisfazione per l’apertura del dialogo con i diversi soggetti coinvolti – precisa Cerulli – e soprattutto per la positiva interlocuzione con AdR la cui disponibilità ha favorito l’accordo in base alle richieste avanzate dai tassisti. Oltre ai classici pannelli informativi, pensati per orientare i passeggeri, abbiamo valutato anche quelli con la scritta: ‘Taxi per Fiumicino città’, eliminando i troppo generici dei ‘Local taxi’, difficili da interpretare per il turismo straniero. Per la categoria è importante che allo scalo ci siano indicazioni per i mezzi diretti nella nostra Città in modo da renderla più accessibile oltre a favorire i flussi turistici con il chiaro obiettivo di valorizzare le bellezze storico-naturali di Fiumicino”.

Il riferimento ai siti archeologici dei Porti di Claudio e Traiano, della Necropoli di Porto, della Basilica di Sant’Ippolito e delle Terme di Matidia. La cittadina marinara si presta anche alle pittoresche visite alla flotta peschereccia, ormeggiata lungo il porto-canale. È molto apprezzata anche per i suggestivi tramonti sul mare che è possibile ammirare dalla spiaggia o dai moli alla foce della Fossa Traianea.

“L’accordo raggiunto conferma la volontà di questa Amministrazione di essere concretamente al fianco delle categorie produttive e dei lavoratori del territorio – commenta l’assessore Caroccia – Riteniamo importanti il dialogo e la collaborazione manifestata da AdR a tutela dei turisti che potranno raggiungere Fiumicino città alla tariffa di 25 euro a corsa contro le 35 richieste dai tassisti con licenza di Roma Capitale“.

Nel pacchetto concordato, al termine del tavolo tecnico, rientrano anche le future modifiche circa il posizionamento di alcuni stalli, per renderli più accessibili, delle auto bianche con autorizzazione del comune di Fiumicino.

“Ringraziamo sia l’Amministrazione che AdR per l’attenzione mostrata nell’erogazione di un servizio più efficiente agli utenti diretti nel comune di Fiumicino”, dice Alessio Di Mitri sindacalista di “Casartigiani”.