Isola Sacra, armi e droga nascoste in un camper: due persone finiscono in carcere

Sequestrati circa 400 grammi di hashish e due pistole. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini di 45 e 51 anni

Un camper parcheggiato in strada a Isola Sacra, utilizzato secondo gli investigatori come deposito per nascondere droga e armi. È da qui che ha preso avvio l’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Fiumicino, che ha portato all’arresto di due uomini italiani di 45 e 51 anni, residenti nella zona di via Forni a Ostia e già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Civitavecchia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia. I due sono gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per uno degli indagati le contestazioni riguardano anche la ricettazione e la detenzione illegale di armi.

Il sequestro risale allo scorso febbraio, quando i Carabinieri, durante un controllo sul territorio, hanno individuato all’interno di un camper riconducibile a uno degli indagati, parcheggiato a Isola Sacra, circa 400 grammi di hashish, quantitativo che, secondo le stime investigative, avrebbe consentito di ricavare oltre 5mila dosi. Nel mezzo sono state trovate anche due pistole: una rivoltella risultata oggetto di furto nel 2007 e una pistola semiautomatica.

Gli accertamenti successivi, compresi i rilievi tecnici, avrebbero consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi sulla riconducibilità della sostanza stupefacente ai due uomini.

Per entrambi non si trattava del primo episodio. Poche settimane prima, sempre nel mese di febbraio e a Fiumicino, i due erano già stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. In quell’occasione erano stati fermati a bordo di una Renault Clio, all’interno della quale i Carabinieri avevano trovato 22 dosi di cocaina, 16 dosi di crack, due telefoni cellulari ritenuti presumibilmente utilizzati per l’attività illecita e 2.590 euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, hanno permesso di approfondire i possibili collegamenti tra le aree di spaccio di via Forni, a Ostia, e il territorio di Isola Sacra, a Fiumicino. Un quadro investigativo che ha acceso l’attenzione degli inquirenti sulla possibile presenza di collegamenti tra le attività di spaccio nelle due località e su eventuali spostamenti di attività criminali verso le zone limitrofe.

Prosegue intanto l’attività di contrasto allo spaccio da parte dei Carabinieri sul territorio comunale e lungo le principali arterie di collegamento. Secondo quanto riferito dall’Arma, dall’inizio dell’anno i militari della Stazione di Fiumicino hanno arrestato 38 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche attraverso il cosiddetto sistema del delivery, sequestrando complessivamente oltre tre chilogrammi di droga.

Le indagini proseguono per verificare se gli episodi ricostruiti siano vicende isolate oppure possano rappresentare manifestazioni di una rete criminale più ampia, con possibili ramificazioni tra Ostia e il territorio di Fiumicino. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.