Fiumicino celebra le alici a Km 0: grande successo per la prima edizione di “Alici no…strane”

Gastronomia, tradizioni marinare e sport al Circolo Bocciofilo di Via delle Lampare. La manifestazione ha ospitato anche il primo Memorial Vittorio Petricca, nel segno della valorizzazione delle eccellenze locali e della socialità

di Fernanda De Nitto

Grande curiosità e partecipazione per la prima edizione di “Alici no…strane a Km 0” tenutasi presso il Circolo Bocciofilo di Via delle Lampare, a Fiumicino.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è stata organizzata dall’Associazione “Evoluzione Comune”, insieme con “Agro di Isola Sacra”, “Bocciofila Lido del Faro” e “Sistemi Integrati per lo Sport – Fiumicino Nuoto”.

L’obiettivo cardine dell’evento è stato quello di valorizzazione i prodotti locali e promuovere la cultura gastronomica del territorio, quale eccellenza riconosciuta e apprezzata a livelli internazionali. Protagonista assoluta l’alice pescata a Fiumicino grazie all’imponente flotta peschereccia cittadina, cucinata, da menù, come primo piatto di spaghetti con pecorino e fritte; il tutto accompagnato da un gradevole vino, sempre locale.

Nel contesto della manifestazione si è tenuto, altresì, presso la struttura del bocciofilo di Fiumicino, il primo Memorial Vittorio Petricca, una gara regionale di bocce riservata alle coppie delle categorie B,C, e D. A contendersi il titolo numerose associazioni sportive e circoli di tutto il Lazio e oltre.

“Grande soddisfazione partecipare ad eventi del genere, dove le associazioni, che ringrazio vivamente, collaborano insieme con i nostri produttori locali. Ho particolarmente apprezzato l’organizzazione dell’iniziativa ed i suoi obiettivi di promozione delle eccellenze locali, soprattutto culinarie. Il prezzo popolare del prodotto a chilometro zero, con le alici di Nonno Ciro e il vino della cantina Torrimpietra, è testimonianza di quanto tali eventi siano importanti per la nostra città, in un connubio tra tradizioni marinare, aggregazione, sociale, sport e gastronomia” ha affermato l’Assessore all’Ambiente e Pesca, Stefano Costa.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa dedicata alla memoria del nostro socio Vittorio Petricca, che è venuto a mancare a settembre del 2025 – ha dichiarato Vincenzo Langella, Presidente della Bocciofila Lido del Faro – Con la collaborazione delle diverse associazioni siamo riusciti ad organizzare questa iniziativa dedicata alla valorizzazione del pescato locale. Speriamo che la gente sia partecipe ed entusiasta e che ritorni anche nelle prossime edizioni”.

“Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo evento, organizzato in memoria di mio nonno, Vittorio Petricca, pilastro della nostra Associazione e presidente dell’organizzazione – ha affermato Giulia Valeri, consigliere dell’Associazione Agro di Isola Sacra – Il sogno di mio nonno è stato sempre quello incentivare la tradizione e la cultura storica locale, tentando di trasmetterla ai più giovani. Io rappresento l’organizzazione proprio con questi obiettivi, per coinvolgere le nuove generazioni, per far capire quanto sia importante la tradizione e la storia della comunità isolana, soprattutto in queste importanti occasioni di socialità e aggregazione”.

“L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di far si che la comunità condivida tali importanti momenti di socializzazione e aggregazione, non solo in estate, ma anche nella stagione invernale, data la presenza di questi locali accoglienti. Un altro intento è quello di esaltare il prodotto locale pescato a Fiumicino, in particolar modo le alici della flotta peschereccia di Nonno Ciro, di cui possiamo andare orgogliosi, frutto del nostro amato mare” ha dichiarato Emanuele Brosco, membro del direttivo dell’Associazione Evoluzione Comune che ha organizzato questo evento.